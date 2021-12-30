اسرائيل تسجل قرابة 4000 اصابة بفيروس كورونا

قيود الحجر الصحي الجديدة في اسرائيل دخلت منتصف الليلة الى حيز التنفيذ

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم عن تسجيل 3,947 اصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، والتي تأتي بعد اجراء 135 الف فحص كانت نسبة الفحوصات الايحابية خلالها 2.9%، وبذلك ارتفع عدد الاصابات النشطة الى 20,429 اصابة بينهم 94 حالتهم توصف بالخطيرة من بينهم 38 مريض يستعينون بأجهزة تنفس.

اجمالي عدد الوفيات بلغ 8,243 حالة وفاة، وخلال الايام الاخيرة تم تشخيص 17 الف مصاب بالفيروس، في حين ان مؤشر انتشار الفيروس سجل رقما هو الاعلى منذ نصف عام وبلغ 1.62.

وعلى صعيد متصل سياسة الحجر الصحي الجديدة في اسرائيل دخلت منتصف الليلة الماضية الى حيز التنفيذ. ووفقا للتعليمات الجديدة فان كل متطعم أو متعافي كان على اتصال مع مريض، بدون اي تمييز مع نوع المتحور ، يجب عليه اجراء فحص جيني متسلسل ، في حال كانت النتيجية سلبية سيتم اعفاءه من الحجر الصحي.

في حال كانت النتيجة ايجابية، فان المتطعمين والمتطعمين يجرون فحص PCR وفي حال كانت النتيجة ايجابية يدخلون الى الحجر الصحي لعشرة ايام حتى شفائهم من الاصابة وبموافقة من الطبيب المعالج. وخلال سبعة ايام من الاتصال مع مريض كورونا يوصى تجنب التواجد في الاماكن المزدحمة لغرض تقضية الوقت، والتواصل مع الفئات السكانية المعرضة للخطر.

والاشخاص الذين بات تطعيمهم لم يعد ساريا واتصلوا مع مريض يجب عليهم اجراء فحص PCR وفي حال كانت النتيجة سلبية يجب عليهم التواجد بالحجر الصحي مدة 14 يوما من الاتصال مع مريض كورونا، وامكانية لتقصير مدة الحجر الصحي الى سبعة ايام بعد اجراء فحص PCR.