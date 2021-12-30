السعودية: الملك سلمان يدعو إيران إلى تغيير "سلوكها السلبي" ووقف"دعم الحوثيين"

استمرار العمل بـ "اتفاق مجموعة أوبك بلاس لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول"

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم الخميس، إيران إلى "تغيير سلوكها السلبي في المنطقة والاتجاه نحو التعاون"، مضيفا أنها "لا تتعاون مع المجتمع الدولي" فيما يخص البرنامج النووي"، وأنها "تدعم الحوثيين"، الشيء الذي "يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة".

جاءت هاته التصريحات خلال خطاب الملك سلمان السنوي، أمام مجلس الشورى، ويأتي ذلك عقب أيام من "اتهام الرياض لطهران بمساعدة حوثيي اليمن على مهاجمة المملكة".

وجدد الملك سلمان حرص السعودية، على استمرار العمل بـ "اتفاق مجموعة أوبك بلاس لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول"، بصفة السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم.

وقرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم العشرة في تحالف "أوبك+" (بلاس)، بداية الشهر الحالي، "مواصلة سياسة زيادة الإنتاج تدريجيا رغم المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون لوباء كورونا".

وبدا خطاب الملك السنوي أقل حدة تجاه إيران من خطاب العام الماضي، حين اتهمها بدعم الإرهاب وتأجيج "نيران الطائفية"، علما أن القوتين الإقليميتين منخرطتان في محادثات منذ أشهر.

يذكر أن الملك غاب عن قمة دول مجلس التعاون الأخيرة في وقت سابق من الشهر الجاري في السعودية، وقد ترأسها نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد.

واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، إيران وحزب الله اللبناني بـ "إرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة من المطار".

وأدّى النزاع في اليمن منذ 2014، بين الحوثيين والسلطات اليمنية، إلى نزوح ملايين اليمنيين، وتوقعت الأمم المتحدة أن ترتفع حصيلة ضحايا الحرب بشكل مباشر وغير مباشر إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية العام الحالي.