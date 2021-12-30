بنهاية عام 2021 عدد سكان اسرائيل يقترب من عشرة ملايين

بحسب دائرة الاحصاء المركزية فان 73% من السكان يهود و21.1% هم عرب

اعلنت دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل اليوم ان التعداد السكاني نهاية عام 2021 بلغ 9,449,000 نسمة، 73.9% منهم يهود، 21.1% منهم عرب والباقي يتم تعريفهم كآخرين.

وبحسب المعطيات فانه خلال عام 2021 أضيف الى سكان اسرائيل 160 الف نسمة، نسبة التكاثر السكاني بلغت 1.7%، غالبية الارتفاع (83%) لعدد السكان جاءت من تكاثر طبيعي، والباقي (17%) من ميزان الهجرة الدولية.

وسجل العام الماضي ولادة 184 الف مولود جديد (73.8%) لأمهات يهوديات و23.4% لأمها عربيات والباقي آخرين، وهناك 25 الف قادمين جدد (مقابل 20 الف عام 2020) و9000 مهاجر آخرين. وفقد من التعداد السكاني 51 الف شخص بعد وفاتهم و7500 حذفوا من السجل بسبب عدم تواجدهم في البلاد لأكثر من عام.

عدد الوفيات العام الماضي الذي كان 51 الف نسمة اعتبر مرتفعا نسبيا وحتى انه اعلى من عام 2020 (47,788) والتي انتشر بها فيروس كورونا.

وبحسب المعطيات فان الدول الاساسية التي جاء منها المهاجرين اليهود الجدد هذا العام كانت : روسيا (30%) فرنسا (14.6%) الولايات المتحدة (13.9%) واوكرانيا (12.4%).