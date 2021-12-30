وصول الشحنة الأولى من عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى إسرائيل

الدواء مخصص للعلاج المنزلي، ويجب أن يُعطى 5-3 أيام من بداية ظهور الأعراض، على أن تكون مدة العلاج 5 أيام

وصلت الشحنة الأولى من أدوية فايزر لفيروس كورونا اليوم (الخميس) الى مطار بن غوريون في اسرائيل. ويعد عقار "Paxlobide" دواءً مضاد للفيروسات يُعطى على شكل أقراص، ويهدف إلى إعطائه لمرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين لخطر كبير.

الدواء مخصص للعلاج المنزلي، ويجب أن يُعطى 5-3 أيام من بداية ظهور الأعراض، على أن تكون مدة العلاج 5 أيام. ومنحت وزارة الصحة الموافقة الطارئة على العقار بعد مفاوضات قادها رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، إلى جانب وزير الصحة نيتسان هوروفيتس وكبار المسؤولين في وزارته.

وقال رئيس الحكومة بينيت: "عقار فايزر، الذي وصل إسرائيل اليوم، وهي من الدول الأولى في العالم الذي تحضر الدواء، هو إضافة مهمة إلى صندوق أدوات القضاء على الفيروس".

وأشار بينيت انه "بفضل تحركنا السريع، وصلت الأدوية إلى إسرائيل بسرعة وستساعدنا في عبور ذروة موجة أوميكرون الوشيكة"، وأضاف بينيت: "أود أن أشكر صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس وطاقم وزارته على المساهمة في احضار الدواء بشكل سريع ومنظم الذي يمكننا ان نتغلب على فيروس كورونا والمتحورات الناتجة عنه.