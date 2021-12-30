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مواطن إسرائيلي عبر الحدود إلى لبنان الشهر الماضي وأعيد إلى إسرائيل مساء اليوم

i24news

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صورة للسياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان في شمال الدولة العبرية ، 16 فبراير ، 2020
David Cohen/Flash90صورة للسياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان في شمال الدولة العبرية ، 16 فبراير ، 2020

أعيد إلى إسرائيل مساء اليوم مواطن بدوي إسرائيلي في العشرينات من عمره

دخل مواطن بدوي إسرائيلي في العشرينات من عمره من أصول إجرامية وخلفية غير مستقرة إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر وأعادته قوة اليونيفيل الليلة إلى الأراضي الإسرائيلية.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال ران كوخاف إن "الحادث حساس للغاية ويتم إجراؤه بحذر مع السلطات المعنية حفاظا على سلامته وأمنه. سواء في الأسابيع الأخيرة في لبنان والآن في إسرائيل. لا نعرف سبب دخوله ولماذا فعل ذلك".

الشاب ذو السوابق الجنائية، عبر الحدود  لأسباب مجهولة. واشارت مصادر عسكرية انه كان تحت المراقبة وأن الحادث قيد التحقيق.