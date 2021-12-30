مواطن إسرائيلي عبر الحدود إلى لبنان الشهر الماضي وأعيد إلى إسرائيل مساء اليوم

أعيد إلى إسرائيل مساء اليوم مواطن بدوي إسرائيلي في العشرينات من عمره

دخل مواطن بدوي إسرائيلي في العشرينات من عمره من أصول إجرامية وخلفية غير مستقرة إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر وأعادته قوة اليونيفيل الليلة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال ران كوخاف إن "الحادث حساس للغاية ويتم إجراؤه بحذر مع السلطات المعنية حفاظا على سلامته وأمنه. سواء في الأسابيع الأخيرة في لبنان والآن في إسرائيل. لا نعرف سبب دخوله ولماذا فعل ذلك".

الشاب ذو السوابق الجنائية، عبر الحدود لأسباب مجهولة. واشارت مصادر عسكرية انه كان تحت المراقبة وأن الحادث قيد التحقيق.