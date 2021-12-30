وصول أولى دفعات الجسر السعودي الإغاثي إلى أفغانستان

الجسر السعودى البرى الإغاثى يحتوى على 200 شاحنة على متنها 30 ألف سلة غذائية

وصلت إلى العاصمة الأفغانية، 16 شاحنة سعوديّة تحمل 360 طنًا من المساعدات الغذائية، تمثل أولى دفعات الجسر البري السعودي الإغاثي الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من باكستان؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين فى أفغانستان.

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية قام المركز بتسليم الدفعة، اليوم الخميس، إلى الهلال الأحمر الأفغانى، والتى تتضمن 11 ألف كيس دقيق، و5500 سلة غذائية، و3593 بطانية، و3072 حقيبة شتوية، تستهدف مختلف المحافظات الأفغانية.

يذكر أن الجسر السعودي البري الإغاثي يحتوي على 200 شاحنة على متنها 30 ألف سلة غذائية، و10 آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طن، ويأتي انطلاقها متزامناً مع الجسر الجوي الذى سيّره المركز والمكون من 6 طائرات تحمل أكثر 197 طناً من المساعدات؛ لإغاثة الشعب الأفغانى.