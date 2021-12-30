واشنطن: وزارة الخارجية سترسل 99 مليون دولار إلى الأونروا دعما للمنظمة المتأثرة بشح الموارد

تعتبر امريكا أكبر جهة مانحة في عام 2013، بمبلغ يتجاوز 130 مليون دولار لكن ادارة ترامب اوقفت الدعم بقرار سياسي

أعلن مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية استعداده لإرسال 99 مليون دولار إلى الأونروا استجابة لمطالب المنظمة التي ترزح تحت وطأة الشح في مواردها المالية. وتحصل الأونروا على الدعم المادي وفق بند تأسيسها، من جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الإقليمية. ويشكل ذلك حوالي 92 في المئة من وارداتها المالية.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر جهة مانحة في عام 2013، بمبلغ يتجاوز 130 مليون دولار، وبعدها الاتحاد الأوروبي الذي منح أكثر من 106 مليون دولار. وقررت الحكومة الأمريكية وقف المساعدات عن الوكالة على خلفية رفض الفلسطينيين قرار الرئيس السابق دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة ابدية لإسرائيل.

وفي الوقت الذي رحب فيه العالم كله تقريبا بالإنجاز التاريخي مع توقيع اتفاقيات ابراهام التي جلبت السلام بين إسرائيل والبحرين والامارات العربية المتحدة، وصفت السلطة الفلسطينية الخطوة التاريخية بـ "الخيانة" ليأتي رد المنامة وأبوظبي بخفض الميزانيات التي يحولانها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل كبير اذ تم تحويل عام 2019، 51 مليون دولار إلى الأونروا، بينما تم تحويل مليون دولار فقط في العام 2020.