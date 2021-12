ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس، أن نجم برشلونة الواعد عبد الصمد الزلزولي البالغ 20 عاما، اعتذر عن تمثيل المنتخب المغربي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن الزلزولي الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، أرسل رسالة إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم يعرب فيها عن اعتذاره لعدم تلبية الدعوة لحمل قميص "أسود الأطلس" في كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون، واختياره اللعب للمنتخب الإسباني.

ويصب قرار الزلزولي (إذا صدقت الصحيفة الإسبانية) في صالح برشلونة الذي لن يفقد اللاعب الشهر المقبل، بعدما أصبح أساسيا منذ تولي تشافي هرنانديز مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني.

اللاعب عبدالصمد الزلزولي يبلغ من العمر 19 عاماً، وانتقل إلى برشلونة في أغسطس الماضي مقابل مليوني يورو، قادماً من هيركوليز الإسباني، وهو أحد الرهانات بالنسبة للإدارة الحالية لنادي برشلونة، وتراه بمثابة ورقة رابحة للمستقبل، سواء كلاعب أو على صعيد الاستثمار.

وكان اللاعب الشاب المغربي قد وقع على عقد يمتد حتى ثلاث موسم مع برشلونة مع خيار التمديد لموسمين إضافيين، كما وضع مسؤولي الفريق الكتالوني شرطاص جزائياً كبيراً للغاية في عقده بلغت قيمته 200 مليون يورو، مما يوضح ثقة مجلس إدارة البارسا الكبيرة في امكانيات وقدران اللاعب الشاب.