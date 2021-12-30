صحيفة مقربة لتركيا: مفاوضات بين سوريا وتركيا على أساس أمني

تناولت اللقاءات الترتيبات المتعلقة بالحدود الشمالية السورية وإعادة إعمار حلب التي دمرتها الحرب.

كشفت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة التركية عن عقد لقاءات بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك تناولت الترتيبات المتعلقة بالحدود الشمالية السورية وإعادة إعمار حلب التي دمرتها الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن مدينة العقبة استضافت المتباحثين من الجانبين، كما حضر ممثلون عن دول أخرى دون الخوض في هويتهم.

وبحسب الصحيفة التركية فإن الاجتماعات تناولت قضية التصدي للأكراد المسلحين المنتشرين في الشمال السوري المجاور للحدود التركية في عملية مشتركة، فضلاً عن إعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعية وإعادة اللاجئين، تقوم قطر والإمارات والسعودية بتغطية النفقات المترتبة على ذلك.

وفيما أبدى ممثلو الحكومة السورية الموافقة على إطلاق عملية مشتركة شرط أن تشمل شرق الفرات وإدلب بالتحديد، أصر الجانب التركي على تعديل اتفاقية أضنة يسمح للجيش التركي بالوصول الى عمق 35 كيلومترا في الأراضي السورية في حال تهديد أمنها القومي بينما هي اليوم لا تتجاوز الخمس كيلومترات.