الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة طعن في الضفة الغربية وتحييد المهاجم

شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال العنف من جانب الفلسطينيين ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين

أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، محاولة طعن وتحييد منفذ العملية، عند مفرق جيتاي أفيشار ، خارج مستوطنة أرييل في شمال الضفة الغربية، ولم تُعرف على الفور حالة المعتدي المزعوم ولا هوية ضحيته المقصودة، بحسب ما أورده موقع "ذو تايم أوف إسرائيل".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا من موقع العملية، أظهرت المهاجم على الأرض بجوار محطة للحافلات مليئة بالجنود.

شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال العنف من جانب الفلسطينيين ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك هجوم إطلاق نار مميت في وقت سابق من هذا الشهر.