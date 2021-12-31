مصر: الإفراج عن ابنة يوسف القرضاوي بعد أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي

تتهم مصر "الشيخ يوسف القرضاوي، بأنه "الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد"

أكد مصدر قضائي مصري، أن النيابة العامة، "أخلت سبيل علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي"، بعدما أمضت أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي، مضيفا أنها "لا تزال على ذمة التحقيقات في اتهامات موجهة لها بالانضمام إلى جماعة محظورة، قانونا، والاشتراك في تمويلها".

وكان قد أُلقي القبض على علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في 30 حزيران/يونيو 2017، ولا يزال زوجها قيد الحبس، ويبلغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مصر عامين ولكن السلطات تمدده بتوجيه اتهامات للموقوفين في قضية جديدة وبدء فترة حبس احتياطي أخرى في ما تطلق عليه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ظاهرة "التدوير".

وتتهم السلطات المصرية، الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في قطر بأنه "الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ العام 2013"، بعدما "أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في تموز/يوليو من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الإخوان محمد مرسي ثم شن حملة قمع ضد قيادات الجماعة ووضع معظمهم في السجون".