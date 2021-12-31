الشرطة الإسرائيلية تحقق مع مواطن مقدسي متهم بالتخابر لصالح حزب الله اللبناني

تصوير أطباق الأقمار الصناعية التي يعتقد أنها موقع استراتيجي، وإرسال صور منها إلى حزب الله

قدم مكتب المدعي العام في القدس، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد أحد سكان المدينة، متهما إياه بمساعدة "جماعة حزب الله اللبناني"، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أحمد زهرة (32 عاما) متهم بالاتصال بوكيل أجنبي وتقديم معلومات للإضرار بأمن الدولة.

وأكد ممثلو الادعاء أن "المتهم زهرة اتصل برجل في لبنان قبل تسع سنوات وأخبره أنه يريد الوصول إلى حزب الله للعمل مع الجماعة داخل إسرائيل"، وبقي على اتصال بالنشطاء، وسافر إلى رام الله للاتصال بمسؤولي الحزب، ووفقًا لما أوردته لصحيفة جيروزاليم بوست.

وطُلب حمزة أداء مهام مختلفة، بما في ذلك تزويد المجموعة بمعلومات عن مدينة القدس، والاضطرابات الفلسطينية، كما أنه متهم بتصوير أطباق الأقمار الصناعية التي يعتقد أنها موقع استراتيجي، وإرسال صور منها إلى حزب الله.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن العملية توقفت منذ سنوات لكنها استؤنفت خلال العام الماضي، حيث تلقى زهرة أموالًا وهاتفًا خلويًا مزودًا بتكنولوجيا التشفير عند تواجده في تركيا، وفقًا لتايمز أوف إسرائيل.

تم القبض على حمزة قبل أن يتمكن من القيام بمهام أخرى، وأجرى التحقيق ضباط الأمن العام الإسرائيلي، "الشاباك"، والوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الدولية بالشرطة الإسرائيلية.