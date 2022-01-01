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الجيش الاسرائيلي يعلن اطلاق قذيفتين من قطاع غزة تجاه وسط اسرائيل

i24news

دقيقة 1
شواطئ مدينة تل ابيب
Tomer Neuberg/Flash90شواطئ مدينة تل ابيب

سماع دوي انفجار كبير بعد سقوط القذائف من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل ابيب وسط اسرائيل

اعلن الجيش الاسرائيلي صباح يوم السبت أن قذيفتين اطلقتا من قطاع غز تجاه البحر وسقطت مقابل سواحل منطقة "غوش دان" وسط اسرائيل، وذكر الجيش في البيان ان "بموجب السياسة المتبعة، لم تكن حاجة لتشغيل صافرات الانذار ولم تنفذ اية محاولة لاعتراض القذائف". 

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من جانبها اعلنت الشرطة الاسرائيلية انها تلقت انباء عن سماع دوي انفجار كبير في عمق البحر قبالة شواطئ تل وسط اسرائيل، مشددة انه لم يتسبب اطلاق القذائف باية اضرار أو اصابات. 

وبحسب موقع "واينت" فان سقوط القذائف تسبب بحالة من الذهول والرعب بين السكان الذين سمعوا اصوات الانفجار بعد دقائق قليلة من الساعة 07:00 صباحا، مواطنة تحدثت الى الموقع وقالت انها سمعت ما بين 3 الى 4 مرات صوت انفجارات قوية. 

أسباب انطلاق القذائف من قطاع غزة غير واضحة الى الان ، ويعمل الجيش الاسرائيلي حاليا لفهم ان كان الحالة الجوية العاصفة تسببت بانطلاق قذائف نتيجة للبرق