الإمارات تعلن عن حظر سفر  جميع مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا

أعلنت الوزارة بأن هذا القرار اتخذ "في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي"

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، أنه اعتبارا من 10 من يناير/ كانون الأول الجاري، سيتم منع السفر على جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، حسب وكالة الأنباء "وام" الإماراتية .

وأضافت الوكالة، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت بأن هذا القرار اتخذ "في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات". كما أكدت الوزارة "على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر".

وأشارت الوزارة أنه "يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج".

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الانسانية وحالات العلاج.

و تم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة.

يأتي ذلك للتأكيد على أولوية الصحة والسلامة لدى القيادة الرشيدة وجهود الدولة الاستباقية لمواجهة أزمة كورونا.