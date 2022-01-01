آلاف العراقيين يحيون الذكرى الثانية لاغتيال سليماني والمهندس في العاصمة

وسط اجراءات أمنية مشددة حول موقع التظاهرة، احتشد الآلاف للمناسبة رافعين صور سليماني والمهندس والأعلام العراقية

أحيا آلاف من مناصري الحشد الشعبي خلال مسيرة في بغداد، اليوم السبت، الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، كرر قياديون في الحشد خلالها المطالبات بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

واستقبل المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي، في طهران، عائلة سليماني بحضور قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس اسماعيل قآني، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأكد خامنئي في تغريدة على حسابه في تويتر أن "الشهيد سليماني حقيقة خالدة وحيّ إلى الأبد، وقاتلوه مثل ترامب وأمثاله يُدفنون في مزبلة التاريخ؛ طبعاً بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي"،

ووسط اجراءات أمنية مشددة حول موقع التظاهرة، احتشد الآلاف للمناسبة رافعين صور سليماني والمهندس والأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة.

ورددوا شعارات "كلا كلا أمريكا" و"لبيك يا عراق"، ورفعوا لافتات كتب على إحداها باللغتين العربية والإنكليزية "الإرهاب الأمريكي يجب أن ينتهي".

يشار إلى أن سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، لقي مصرعه بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة بعيد خروجه من مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020.

ويذكر أنه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، شهد تصاعدا في التوتر بين العدوين اللدودين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. وبلغ البلدان مرتين شفير مواجهة عسكرية مباشرة، أولهما في حزيران/يونيو 2019 بعد اسقاط إيران طائرة أميركية من دون طيار قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، وثانيهما بعد اغتيال سليماني.