سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافًا في القطاع ردًا على إطلاق صواريخ وسط اسرائيل

نعتبر حماس مسؤولة عما يحدث بقطاع غزة وهي تتحمل بالتالي تبعات الأعمال العدائية التي تتخذ من القطاع قاعدة لها.

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليلة السبت، عدة غارات جوية، استهدفت سلسلة من الأهداف في مجمع لتصنيع الصواريخ التابع لمنظمة حماس، في قطاع غزة.

ويفيد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن طائرات مقاتلة ومروحيات مهيئة للقتال هاجمت سلسلة من الأهداف في مجمع لتصنيع الصواريخ تابع لمنظمة حماس. وأضاف أن دبابات اسرائيلية قامت بقصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس على حدود قطاع غزة.

وأوضح الناطق بلسان الجيش أن "نطاق الأهداف ونوعية الأهداف التي تم استهدافها تأتي للرد على القصف الصاروخي القادم من داخل قطاع غزة، والذي استهدف صباح يوم أمس السبت العمق الإسرائيلي المجاور لشواطئ البحر الابيض المتوسط ،غربي منطقة "مجمع دان" وسط اسرائيل.

واعتبر الناطق أن منظمة حماس، مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة وتتحمل بالتالي تبعات الأعمال العدائية التي تتخذ من قطاع غزة قاعدة لها.