بينيت لحماس: "لا ذرائع عن البرق بعد اليوم، من يوجه الصواريخ باتجاه اسرائيل سيتحمل المسؤولية"

الجيش الإسرائيلي اكتفى برد محدود لإرسال إشارة مفادها أن النية في اسرائيل هي باتجاه عدم الانجرار الى التصعيد

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال جلسته الأسبوعية رسالة تحذيرية إلى حماس في أعقاب هجوم بالطيران نفذه سلاح الجو الإسرائيلي في ما اعتبر استهدافًا محدودًا لمواقع تابعة لحماس في خان يونس بقطاع غزة، بعد ساعات قليلة من إطلاق صواريخ باتجاه وسط اسرائيل السبت، في أول يوم لعام 2022. وأوضح بينيت في رسالته الموجهة الى قيادات حماس أن "كل قصص حماس حول مسؤولية البرق عن إطلاق الصواريخ بشكل لا إرادي، شتاء بعد شتاء، لم تعد ذات صلة"، وأضاف "من يوجه الصواريخ باتجاه دولة اسرائيل عليه أن يتحمل المسؤولية".

وأوضح بينيت أن الجيش الإسرائيلي "اكتفى برد محدود على شكل هجوم على مجمع لصنع الصواريخ، على غرار الهجمات التي نُفِّذت منذ نهاية "حامي الأسوار" - كما هاجم مواقع حماس الفارغة، بغية إرسال إشارة إلى منظمة إرهابية مفادها أن النية في اسرائيل هي باتجاه إنهاء الحدث وعدم الانجرار إلى التصعيد".

ويرى محللون، وفقا للنشر في موقع واينت، أن تردي وضع الأسير الإداري هشام أبو حواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم يسهم في رفع منسوب التوتر بين اسرائيل ومختلف الفصائل التي تنشط في الأعمال العدائية في القطاع. وسبق لحركة الجهاد الإسلامي أن اطلقت تهديدات بأنه في حال توفي أبو هواش، فإن المنظمة سترد على ذلك، وانضمت حماس بدورها الى التعليق بخصوص هواش، حيث قالت "نراقب الوضع الخطير لهشام ابو هواش". واضافت ان "اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته"، ودعت المنظمات الانسانية الى التوقف عن صمتها وتنفيذ مهمتها، وفق ما جاء على لسان حماس.