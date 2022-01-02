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وزارة الصحة الاسرائيلية تصادق على عقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا

i24news

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تم الحصول على هذه الصورة المنشورة في 26 مايو 2021 بإذن من شركة Merck & Co، Inc. يظهر كبسولات لعقار من انتاج الشركة
Handout/Merck & Co,Inc./AFPتم الحصول على هذه الصورة المنشورة في 26 مايو 2021 بإذن من شركة Merck & Co، Inc. يظهر كبسولات لعقار من انتاج الشركة

العقار يتم اعطاءه من خلال اقراص لاشخاص حالتهم طفيفة ومتوسطة ويستمر العلاج خمسة ايام

صادقت وزارة الصحة الاسرائيلية على عقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا والذي تنتجة شركة Merck، والذي تمت المصادقة عليه بصورة طارئية من قبل ادارة الغذاء والدواء الامريكية الاسبوع الماضي، في حين وقعت وزارة الصحة الاسرائيلية مع شركة الادوية على اتفاق لشراء العقار، ومن المتوقع ان يصل اسرائيل خلال الايام القادمة. 

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العقار مخصص لمن هم بجيل 18 فما فوق ويعانون من أعراض طفيفة حتى متوسطة والتي لها عامل خطير واحد الاقل لتدهورالحالة الى تلقي العلاج في المستشفى او الوفاة، عندما تكون البدائل العلاجية الاخرى القائمة والمصادق عليها في اسرائيل غير ملائمة لهم. 

ويتم اعطائه من خلال أقراص، وفي علاج منزلي يستمر ما بين 3 حتى 5 ايام منذ بداية ظهور العوارض، وسيستمر العلاج خمسة ايام. من البحث الذي اجري لفحص نجاعة الدواء، اتضح انه قلل حالات الدخول للمستشفى والوفيات بنسبة 30% بين الاشخاص الذين تم فحصهم. وايضا الاعراض الذي ظهرت في البحث، كانت مستقرة ومتشابهة بين المجموعة العلاجية وبين مجموعة العلاج الوهمي. 

ألية عمل العقار لا يتوقع ان تتأثر من نوع المتحور للفيروس، ولذلك فان التوقع ان العلاج مناسب ايضا على ضوء انتشار اوميكرون. ويشار الى أن شحنة اولى من عقار ضد كورونا لشركة فايزر وصل اسرائيل قبل ايام. 