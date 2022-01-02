تقرير: مصر تطالب بوقف فوري لاطلاق النار بين اسرائيل وحماس

مجددا مصر تبذل جهودا للوساطة بين اسرائيل وحماس بعد الضربات الاسرائيلية بالقطاع ردا على اطلاق قذائف من القطاع

افادت قناة "الحدث" الاخبارية التابعة لشبكة العربية صباح اليوم انه بعد الضربات الجوية لسلاح الجو الاسرائيلي في قطاع غزة صباح الاحد، تدخلت القاهرة مرة اخرى للتوسط بين اسرائيل وحركة حماس، وطالبت وقف اطلاق النار بشكل فوري ومنع التصعيد بين الجانبين.

ونقلت مصادر خاصة للقناة ان مسؤولين مصريين طالبوا اسرائيل وقف التصعيد ووقف الضربات العسكرية لمنع تدهور الاوضاع.

واضافت القناة ان القاهرة عبرت عن عدم رضاها بسبب التصعيد من الجانبين وطالبت بوقف فوري لاطلاق النار بدون اية شروط، وايضا افادت القناة الاخبارية ان مسؤولين مصريين تواصلوا مع مسؤولين في اطار الجهود للتوصل الى تهدئة وطالبوا حماس الحفاظ على ضبط النفس لمنع اي تصعيد، وبحسب التقرير، اسرائيل، طالبت الوسطاء المصريين بأن توقف حماس اطلاق القذائف، والا فان الضربات في قطاع غزة ستستمر.

وكان الجيش الاسرائيلي هاجم الليلة قطاع غزة، وبحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان هذا جاء ردا على اطلاق قذيفتين قبالة شواطئ "غوش دان" وسط اسرائيل صباح السبت، وانه تمت مهاجمة خلال الضربات الليلة مواقع عسكرية لحركة حماس بمنطقة خان يونس جنوب القطاع.