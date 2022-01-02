حركة حماس تهدد باستئناف عمليات خطف إسرائيليين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى

في إطار صفقة تبادل الأسرى، يريد هنية إطلاق سراح السجناء الستة الذين فروا من سجن جلبوع

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن حركته ستقوم باستئناف عمليات خطف إسرائيليين، في حال إذا رفضت إسرائيل الدخول في صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وقال هنية في تصريحات له لشبكة الجزيرة: "كتائب عز الدين القسام تحتجز أربعة أسرى داخل غزة وإذا لم تقتنع إسرائيل بالصفقة فستختطف حماس وكتائب القسام آخرين".

وفي إطار صفقة تبادل الأسرى، يريد هنية إطلاق سراح السجناء الامنيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع الواقع شمال إسرائيل عبر نفق في سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقالهم.

يشار أنه سقط صاروخان، أمس السبت، أطلقا من قطاع غزة قبالة يافا، فيما رد الجيش الإسرائيلي في المساء باستهداف مواقع حركة حماس في غزة.

ويذكر أن حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت أمس السبت، عن رفع مستوى استعدادها لتصعيد العنف مع إسرائيل، في حال اندلاع قتال.