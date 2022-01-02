رئيس الوزراء الاسرائيلي:سنتيح اعطاء الجرعة الرابعة للطواقم الطبية ولمن هم بجيل 60 فما فوق

نفتالي بينيت يشدد على اهمية اخذ التطعيم من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية

اعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في مؤتمر صحافي مساء اليوم أن المدير العام لوزارة الصحة بروفيسور نحمان ايش أطلعه واطلع وزير الصحة نيتسان هوروفتس عن قراره اتاحه اعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم الى الطواقم الطبية ولمن هم بجيل 60 فما فوق وعلق :"القرار اتخذ بموجب كافة المعايير المهنية ، وبعد ان استشار بروفيسور ايش خبراء مختلفين".

واستهل كلمته قائلا:"الاوميكرون يختلف عن متحورات سابقة ويتصرف بصورة مختلفة، لذلك يجب علينا ملائمة كل ما عرفناه عن كورونا، نحن في اسرائيل تجهزنا لموجة اوميكرون بصورة مبكرة جدا، قبل الجميع، قبل خمسة اسابيع اغلقنا الدولة امام دخول الاجانب، ما دفع الى تأخير دخول اوميكرون الى البلاد".

واضاف "كسبنا وقتا ثمينا واستغللناه جيدا، اشترينا كمية كبيرة من دواء فايزر، دواء مطلوب جدا في العالم والمنافسه عليها شديدة، العقار فعال جدا ويمكنه ان يساعد الكثيرين المعرضين للخطر بتجاوز الاصابة بسلام، جهزنا المستشفيات لذروة الموجة، اهتممنا ان تكون صناديق المرضى جاهزة لاستيعاب مرضى واهتممنا بتوفير اللقاحات للبالغين والاطفال".

خلال كلمته طالب بينيت الجمهور التوجه واخذ التطعيم ، ومن يستحق الجرعة الرابعة التوجه لاخذها، مشددا على اهمية التطعيم من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية، كما تطرق الى تعليمات الحجر الصحي الجديدة، داعيا ايضا الجمهور الحرص على ارتداء الاقنعة الصحية.