بينيت يعقب لأول مرة على لقاء وزير الامن الاسرائيلي والرئيس الفلسطيني

رئيس الحكومة الاسرائيلية يقول ان الاجتماع بين غانتس وابو مازن كان بموافقته وكان على علم مسبق حوله

عقب رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت لأول مرة على اجتماع وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس ورئس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منزل غانتس في "روش هعاين" وسط اسرائيل الثلاثاء الماضية.

وقال بينيت :"بالنسبة لاجتماع وزير الامن ، لقد جرى بموافقتي الكاملة. وزير الامن تحدث معي مسبقا ولم اجد اية حجة لمنع ذلك" وجاءت تصريحات بينيت بالخصوص خلال المؤتمر الصحافي الذي اجراه اليوم حول مواجهة الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

وتابع بينيت :"هناك مواقف مختلفة في الحكومة ومختلطة يمين ويسار وهذا جزء من الحياة، وزير الامن مسؤول عن فرض الامن في يهودا والسامرة وهناك سلة أدوات وكجزء من الشرعية هو هذا الاجتماع، اللقاء ناقش في اطار الحديث الامني والاقتصادي وليس السياسي، بشكل شخصي لا يوجد لدي نية للاجتماع مع ابو مازن، وذلك يعود لأسباب تطرقت لها من قبل".

ويشار الى ان استقبال وزير الامن الاسرائيلي غانتس للرئيس الفلسطيني في منزله بـ"روش هعاين" اثار ضجة سياسية داخل وخارج الحكومة الاسرائيلية.