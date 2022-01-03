سوريا: مصرع 5 جنود وإصابة 20 آخرين إثر هجوم لتنظيم داعش على حافلة عسكرية

"حافلة نقل عسكرية تعرضت مساء الأحد لهجوم صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية"

أفادت وكالة الأنباء (سانا) السورية، اليوم الإثنين، عن مصرع 5 جنود سوريين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم شنه تنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، أن "حافلة نقل عسكرية تعرضت مساء الأحد لهجوم صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش". موضحا أنه "تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم، ما أدى إلى مصرع 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين بجروح".

يشار إلى أن سوريا كانت قد أعلنت في 2018 نهاية تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة في البلاد وامتدت دولته المزعومة للعراق منذ 2014.

ويذكر أته خلال الشهور الأخير من العام الماضي كثف التنظيم من عملياته في العراق، وسيطر للمرة الأولى منذ إعلان هزيمته على قرية حدودية عراقية على الحدود مع سوريا لساعات قبل تحريرها.