الحوثيون يختطفون سفينة الشحن "روابي" محملة بمعدات المستشفى السعودي مقابل الحديدة

" قوات الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة ميناء الحديدة"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، أن قوات الحوثي قامت بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" مقابل مدينة الحديدة اليمنية التي تقع على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن " قوات الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة ميناء الحديدة"، لافتا إلى أن "السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف المالكي أن "سفينة الشحن «روابي» كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة"، موضحا أن "حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل (عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية)".

وشدد المالكي، على أن "عملية القرصنة تكشف خطر جماعة الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب"، مطالبا "بإخلاء سبيل السفينة «روابي» فورا".