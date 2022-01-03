الرئيس الإيراني: "سننتقم لمقتل سليماني ما لم يحاكم ترامب"

ما لم تتم محاكمة ترامب وبومبيو أمام محكمة نزيهة لمحاسبتهما على فعلهما الإجرامي فإن المسلمين سينتقمون لشهدائنا"

في الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتقام لمقتل سليماني ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أمر بتصفية قائد فيلق القدس ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس العراقي في بغداد، قبل عامين.

وقال رئيسي في كلمة للتلفزيون الإيراني بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني "بحال لم تتم محاكمة ترامب ووزير الخارجية السابق بومبيو أمام محكمة نزيهة لمحاسبتهما على فعلهما الإجرامي باغتيال سليماني فإن المسلمين سينتقمون لشهدائنا".

وقتل قائد فيلق القدس الذي يوكل إليه أداء مهام خارجية، فجر الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية قرب مطار بغداد، في عملية اغتيال وضعت الجمهورية الإسلامية في مواجهة تحديات على صعيد دور إقليمي كان سليماني أحد أبرز صانعيه.

وزاد مقتل قائد بحجم سليماني بأمر مباشر من ترامب، التوتر بين واشنطن وطهران. ورغم أن الأخيرة قصفت بالصواريخ بعد أيام قاعدة عين الأسد في العراق حيث يوجد جنود أميركيون، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن "الانتقام" من الضالعين في الاغتيال لم يطوَ بعد