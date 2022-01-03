نصر الله يتوعد: قتلة سليماني سيدفعون الثمن

بعض الشخصيات تعتقد أنه بالإمكان التعاون في نفس الوقت مع ايران والولايات المتحدة أو مع إيران والسعودية

تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الليلة (الاثنين) بمناسبة ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وتوعد بالقول إن "قتلة سليماني سيدفعون الثمن".

ولفت نصر الله خلال خطابه الى ضرورة أن تميز بهض الجهات في الشرق الأوسط بين "القاتل والشهيد"، في إشارة الى الفرق بين الولايات المتحدة وسليماني. وبحسب النشر في واينت فإن نصر الله رمى الى لسع بعض الشخصيات في العراق التي تعتقد أنه بالإمكان التعاون في نفس الوقت مع ايران والولايات المتحدة أو مع إيران والسعودية.

كما هاجم نصر الله في خطابه الولايات المتحدة وقال إن "أمريكا محتلة في العراق ونفذت مجازر قبل اغتيال سليماني. وأمريكا هي التي اختلقت داعش حتى تعود بجيوشها إلى العراق وهي التي تتحمل المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبها داعش. وأمريكا هي القاتل الأكثر نفاقًا في التاريخ. أما الشهيد سليماني فقد وقف إلى جانب الشعب العراقي وساهم في تأسيس المقاومة. وإيران كانت أول من وقف مع الشعب العراقي في مواجهة داعش الذي جاءت به واشنطن".

واشتملت كلمة نصر الله على انتقادات لاذعة ضد السعودية التي أرسلت الى العراق، وفق زعمه، مخربين منتحرين وسيارات متفجرة.