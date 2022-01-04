نفتالي بينيت يطالب الجمهور الاسرائيلي التوجه لأخذ الجرعة الرابعة من التطعيم

زار رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء مستشفى شييبا في تل هشومير وسط اسرائيل واستعرض نتائج أولية عن بحث حول الجرعة الرابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا. ووفقا لمعطيات البحث، الجرعة المعززة الرابعة تضاعف خمس مرات كمية المضادات ضد الفيروس في الجسم- معدل 331 لمعدل 1,690.

وقال رئيس الحكومة :"عاصفة اوميكرون آخذة بالتزايد- كسبنا خمسة اسابيع غالية، جهزت اسرائيل خلالها نفسها، نحن نشهد الاستعدادات في المستشفيات هنا وفي كل البلاد، لاستيعات عدد كبير جدا من الحالات الخطيرة جراء الاصابة باوميكرون، الموجة تقفز ومن المتوقع عشرات الالاف في الايام المقبلة. البشرى الجيدة- اللقاحات فعالة".

واستعرضت بروفيسور جيلي ريغف يوحاي، مديرة وحدة الوقاية من الامراض المعدية في مستشفى شيبا، النتائج الاولية بعد اسبوع من اعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم.

وعقب بينيت ردا على النتائج وقال "جيلي تراقب التطعيمات ومتى نحتاج الى اعطاء الجرعة المعززة- بفضل بحثك تقدمنا، العالم كله ورائنا، لقد انقذت بدون مبالغة حياة الكثيرين" وطالب بينيت الجمهور التوجه لأخذ جرعات التطعيم وقال :"وفروا على انفسكم المعاناة النفسية جراء الحجر الصحي ولا سمح الله الاصابة الخطيرة، الاشخاص بجيل 60 فما فوق ومن يعانون من امراض مزمنه- سعيد بأن ابشرهم مع بروفيسور كريس وبروفيسور ريغف التي تجري البحث ، الجرعة الرابعة آمنة، هذا امر مؤكد".

وأضاف د.ايتاي بيساح، مدير مستشفى سافرا للأطفال ووحدة العناية المركزة في مستشفى شيبا وقال ان "التطعيمات، التعليمات لارتداء الاقنعة الواقية وعدم المبالغة بالتجمعات- اعطانا عدة اسابيع للتعرف على اوميكرون، كسبنا وقتا، قدم لنا أدوات جيدة لمواجهة الموجة الحالية".