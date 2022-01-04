"مصرع قائد اللواء الثاني سميح جرادة الصبيحي، في ألوية العمالقة، في مواجهات مع الحوثيين"

أفاد موقع "العربية" السعودي، اليوم الثلاثاء، وفقا لمصادره الخاصة، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، نفذ 45 عمليات استهداف متفرقة بين مأرب وشبوة، أدت إلى تدمير 30 آلية لقوات الحوثي وقتل 240 عنصرا، خلال 24 ساعة.

وفي السياق، أفاد مصدر عسكري في اليمن، الثلاثاء، مصرع قائد اللواء الثاني سميح جرادة الصبيحي، في ألوية العمالقة، في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، وأضاف البيان أن جرادة "قتل إلى جانب عدد آخر من أفراد ألوية العمالقة" دون ذكر رقم محدد، بحسب ما ذكرته وكالة فرنس برس.

ودمر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للحوثيين على الجبهة، فيما سيطر الجيش اليمني على عدة مواقع كانت تتمركز فيها قوات الحوثي جنوب مأرب، وسط تجدد المعارك على الجبهة الجنوبية في مأرب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً عنيفاً فجر اليوم تمكنوا خلاله من تحرير عدّة مواقع كانت تتمركز فيها قوات الحوثي المدعومة من إيران"، مشيرا إلى أن "العشرات من قوات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، فيما ألقى الجيش القبض على عدد من العناصر الحوثية".

وشارك طيران التحالف بفعالية في المعركة، "وأسفرت الغارات عن تدمير 4 عربات BMB تابعة لقوات الحوثي و4 أطقم عليها بندقية 106 ومصرع جميع من عليها"، فيما قامت "مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف بدك المواقع والتحصينات الحوثية، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين".

ونفذ التحالف "9 عمليات استهداف ضد قوات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، دمرت 7 آليات وقتلت 55 عنصرا"، كما أعلن التحالف عن "تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الحوثيين في شبوة خلال 24 ساعة، دمرت 23 آلية للميليشيا في وقتلت 185 عنصرا ".