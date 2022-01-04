الكشف عن نتائج التحقيقات الاولية بحادث تحطم المروحية العسكرية قبالة مدينة حيفا

النتائج تشير الى ان الطائرة تحطمت بعد خلل فني وحريق بأحد المحركات ولم ينجح الطاقم بالتبليغ عن الخلل

كشف العقيد امير لازر، قائد السرب الجوي الاسرائيلي مساء اليوم عن معطيات أولية من التحقيق بتحطم المروحية العسكرية الاسرائيلية أمام شواطئ مدينة حيفا شمال اسرائيل أمس، ويتضح من التحقيقات أن المروحية تحطمت بسبب خلل فني وحريق بأحد المحركات. الطاقم حاول تنفيذ هبوط اضطراري على المياه ولم ينجح بالتبليغ عن ذلك بسبب تماس كهربائي. الضابط من سلاح الجو الاسرائيلي الذي نجا من الحادثة اتصل من قلب البحر الى قائد السرب وأطلعه على التحطم، اضافة ذلك، بعد ان فهم ان الطيارين لم يخرجوا من المروحية حاول إنقاذهم.

وأشار العقيد لازر بحسب هيئة البث الرسمية "كان" انه لم يكن هناك تبليغ بشبكة الاتصالات بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعد الحريق وانه على الرغم من الموقف، تمكن الطيارون من نقل المروحية الى حالة آمنة، واضاف رئيس السرب الجوي انه لم يتضح بعد سبب وفاة الطيارين.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي سمح صباح اليوم بنشر أسماء طياري سلاح الجو الاسرائيلي الذين قتلوا بتحطم المروحية العسكرية في حيفا امس، المقدم ايريز شحياني، والرائد حين فوجل. شحياني (38 عاما) أب لثلاثة وكان نائب قائد قاعدة رمات دافيد الجوية، فوجل (27 عاما) من مدينة حيفا، كان طيارا لمروحيات في سرب "مجيني هماعراف" (المدافعين الغربيين).

وتم انتشال الطيارين من البحر من قبل غواصين من قمرة قيادة المروحية، التي هبطت وغرقت تحت الماء، وتمكن احد اعضاء الطاقم الثلاثة، وهو قبطان بحري، من انقاذ نفسه، وانتشلته سفينة شرطة بحرية ونقل الى مستشفى رمبام بمدينة حيفا وهو بحالة متوسطة.