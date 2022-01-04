لبنان:الحريري وميقاتي يهاجمان حسن نصر الله بعد تصريحاته ضد السعودية الاثنين

أضاف الحريري "من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران"

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، إن "إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه". فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الإثنين أن ما قاله حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، بحق المملكة العربية السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".

وأضاف الحريري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر موجها حديثه لنصرالله، أن "السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين. السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم". مؤكدا أن "من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان". حسب موقع RT عربي.

وأشار الحريري "أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".

ومن جانبه، قال ميقاتي: "لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية، وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه". مشيرا أن ما قاله نصرالله "بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج"، وفقا لما نقله حساب مجلس الوزراء اللبناني على تويتر.

وأكد ميقاتي، أن "فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا". داعيا الجميع إلى "الرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، والتعاون لإخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الإنقاذ المطلوبة". واختتم ميقاتي تصريحاته قائلا: "بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض".