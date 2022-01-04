قرار بالافراج عن المعتقل الاداري هشام ابو هواش في 26 فبراير القادم بعد وساطة مصرية

قضية هشام ابو هواش كان يمكنها ان تؤدي الى تصعيد الاوضاع الامنية مجددا بين اسرائيل وغزة

اعلن "نادي الاسير الفلسطيني" ان المعتقل الاداري هشام أبو هواش سيوقف اضرابا عن الطعام استمر 141 يوما بعد أن وُعِد بالافراج عنه في 26 شباط/فبراير، فيما أكد محاميه جواد بولس القرار، وادى تدهور صحة ابو هواش الى تهديد حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بالتصعيد.

وأوضح بيان نادي الاسير انه تم تبليغهم رسميا من "رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بعد جهود بذلها بموجب توجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس". ويشار الى ان ابو هواش (40 عاما) من قرية دورا قضاء الخليل، شرع باضرابه عن الطعام في 17 آب/اغسطس 2021 وذلك بعد اعتقاله اداريا في 26 اكتوبر /تشرين أول 2020.

وفي وقت سابق اليوم افادت صحيفة "القدس" الفلسطينية ان مصر أخذت دورا بالمفاوضات وسعت للتوصل الى تسوية في اطارها يتم الافراج عن المعتقل الامني في 26 شباط/فبراير، وذكرت الصحيفة ان مصر خشيت من أن تؤدي قضية ابو هواش الى جولة قتال جديدة في قطاع غزة، الامر الذي يمكنه ان يؤثر على المحاولات للتوصل الى اتفاق تهدئة بين اسرائيل وحماس.