مسؤول: "التحالف بقيادة أمريكا نفذ ضربة في سوريا لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ"

كانت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، تعرضت للقصف أمس الاثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية

أكد مسؤول من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أن "التحالف نفذ ضربة في سوريا لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تشكل تهديدا وشيكا". مضيفا أن "لتحالف شاهد عددا من مواقع الإطلاق قرب قرية الخضراء في سوريا".

و لم يحدد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أيا من دول التحالف نفذ الضربة.

وكانت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، تعرضت للقصف أمس الاثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الاحتلال الأمريكي، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتلا القصف على الفور، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.

يشار أنه هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري التي تتعرض لها القواعد الأمريكية إلى هجمات صاروخية، حيث تعرضت قاعدة حقل (الكونيكو)، أكبر حقول الغاز السورية، لقصف مماثل ليلة رأس السنة، قوبل حينها أيضا بالنفي من قبل الجيش الأمريكي.