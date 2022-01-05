رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية: اتفاق نووي مع ايران افضل لاسرائيل من فشل المحادثات

جاءت تصريحات المسؤول العسكري الاسرائيلي في جلسة المجلس الامني المصغر الكابينيت

افاد موقع "والا" الاخباري نقلا عن وزيرين حضرا جلسة المجلس الامني المصغر (الكابينيت) الاحد ان رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الجنرال الون حليوة صرج خلال الجلسة ان توصل طهران والدول العظمى في المباحثات النووية في فيينا لاتفاق أفضل لاسرائيل من وضع تفشل فيه المفاوضات ولا يتم التوصل الى اتفاق بتاتا.

وبحسب الوزيرين، قال حليوه ان العودة الى الاتفاق النووي ستزيد اليقين بشأن القيود القائمة على البرنامج النووي الايراني، والذي لن يكون موجودا في حال عدم وجود اتفاق. واضاف حليوه ان العودة الى الاتفاق ستوفر وقتا اضافيا بالنسبة لاسرائيل وستتيح الاستعداد بصورة أفضل وبدون ضغوطات لسيناريوهات تصعيد مع ايران. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رفض التعقيب للموقع على "تصريحات في نقاشات مغلقة".

وبحسب التقرير، جاءت تصريحات حليوه ردا على مراجعة قام باستعراضها رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي ددي برنيع أمام المشاركين في جلسة الكابينيت حيث استعرض أمامهم التقييم الاستخباراتي السنوي لجهاز الموساد. برنيع استعرض موقفا مختلفا عن موقف حليوه، وبحسب احد الوزراء رئيس الموساد لم يعبر عن تأييد للعودة الى الاتفاق النووي لكنه شدد بأنه يعتقد بأن هناك المزيد من الوقت للتأثير على الولايات المتحدة بشأن شروط اتفاق من هذا القبيل، وقال برنيع :"لم نفوت الامر ويستحق استثمار الوقت والجهد بالتحدث مع الامريكيين حول محتويات الاتفاق".

وذكر التقرير أن التقييمات في اسرائيل ان ايران والدول العظمى يريدون العودة الى الاتفاق الموقع في عام 2015 وان هناك احتمال كبير بان يحدث هذا. وحتى قبل عدة اسابيع كانت التقييمات في اسرائيل ان الايرانيين غير جادين ويستخدمون مفاوضات فيينا لجر الوقت والتقدم بالبرنامج النووي، حاليا التقديرات بان الايرانيين يريدون اتفاق.

وبحسب وزيرين شاركا في جلسة الكابينيت الروح العامة في الجلسة كانت انه ايضا ان تم التوصل الى اتفاق مع ايران في مباحثات فيينا يجب تجنب مهاجمة ادارة بايدن حول الموضوع علنا، على سبيل المثال، صرح وزير الخارجية يائير لابيد في جلسة الكابينيت ان الولايات الشريك الاستراتيجي الاهم لاسرائيل ويجب عدم تخريب العلاقات مع الادارة الامريكية.