اسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا

تقريبا عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 12 الف اصابة والمتحور اوميكرون بات ينتشر بسرعة كبيرة في اسرائيل

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم ان الاصابات اليومية بفيروس كورونا سجلت رقما قياسيا جديدا وبلغت 11,978 وجاءت بعد اجراء 201 الف فحص كانت نسبة الفحوصات الايجابية خلالها 6.65%.

في حين ارتفع عدد الاصابات الخطيرة الى 125 اصابة في حين ان مؤشر انتشار الفيروس بلغ 1.92، بينما عدد الاصابات النشطة ارتفع الى 57,858 اصابة في حين ان المصابين المرتبطين بأجهزة تنفس بلغ 38 شخصا، والمتحور اوميكرون بات ينتشر بسرعة كبيرة في اسرائيل.

وعلى صعيد متصل، صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة صحافية انه ينوي "اغضاب" من لم يتلقى جرعة التطعيم ضد كورونا من خلال فرض مزيد من الصعوبات على حياتهم وقال :"انا لا أنوي ان اثير غضب مواطني فرنسا، لكنني فعلا اريد ان اغضب الغير متطعمين، وسنواصل ذلك حتى النهاية- هذه هي الاستراتيجية".

وكان البرلمان الفرنسي ناقش خلال الايام الاخيرة قيودا جديدة سيتم فرضها على الغير-متطعمين، بموجبها انهم لن يحصلوا على "الموافقة الصحية" للدولة- والتي تشبه الشارة الخضراء في اسرائيل- ايضا من خلال عرض فحص كورونا سلبي، هذه القيود ستمنعهم الدخول الى اماكن عامة مثل المطاعم، دور السينما، المتاحف والاحداث الرياضية وايضا لن يتمكنوا من ركوب الطائرات والقطارات.