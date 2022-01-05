الحكم بالسجن بمؤبدين على منفذ هجوم اطلاق النار الذي ادى لمقتل الشاب الاسرائيلي يهودا غواتا

وفرضت المحكمة على منتصر شلبي منفذ الهجوم دفع تعويضات بقيمة مليون ونصف شاقل لضحايا الهجوم

قضت المحكمة العسكرية في عوفر اليوم بالسجن مؤبدين على منتصر شلبي منفذ هجوم اطلاق النار الذي ادى الى مقتل الشاب الاسرائيلي يهودا غواتا قبل تسعة أشهر في مفترق تبواح/زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية، كما فرضت المحكمة ايضا على شلبي دفع غرامة بقيمة نصف مليون شاقل لعائلة غواتا ومليون شاقل لبنيا بيرتس وعميحاي حالا واللذان اصيبا في نفس الهجوم.

ويشار الى انه في ايار/مايو الماضي قام شلبي من سكان قرية ترمسعيا باطلاق النار على على يهود غواتا ذي الـ19 عاما ما اسفر عن اصابته بصورة حرجة ووفاته جراء الاصابة بعد عدة ايام، كما اصيب كل من بنيا بيرتس وعميحاي حالا في هجوم اطلاق النار ، وكان الثلاثة وهم طلاب في مدرسة دينية يتواجدون بمحطة باص بمفترق تبواح/زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية .

وكانت المحكمة ادانت شلبي في اب/اغسطس الماضي بتهمة القتل، التسبب بالموت عمدا، حيازة السلاح وعرقله سير العدالة، وكان الجيش الاسرائيلي قام بهدم منزلة قبل شهر من الادانه، ونفذ الهدم رغم طلب الولايات المتحدة عدم القيام بذلك بسبب كون شلبي مواطن أمريكي.

وذكر في لائحة الاتهام الموجهة ضده أن شلبي كان قد قرر تنفيذ عملية وقتل جنود اسرائيليين أو مواطنين يهود، وقبل ايام من العملية، كتب وصية، أبلغ زوجته واطلق النار بمسدسه في ارض زراعية "للتأكد من أن سلاحه بحالة جيدة ويمكنه استخدامه". ويشار الى انه تم اعتقال شلبي بعد مطاردة استمرت ايام وتم اعتقاله في قرية سلواد القريبة من مدينة رام الله.

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