الإمارات تستلم رسميًا مقعدها في مجلس الأمن

تتشرف دولة الإمارات بشغل مقعدها بمجلس الأمن للفترة 2022-2023 مع كل من ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا

استلمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء مقعدها في مجلس الأمن الدولي بصورة رسمية بعد فوزها بعضويته في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وجاء في تغريدة لبعثة الإمارات الأممية: "تتشرف دولة الإمارات بشغل مقعدها بمجلس الأمن للفترة 2022-2023 مع كل من ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا".

ونقل موقع الخليجية نت عن سفيرة الأمارات الى الأمم المتحدة لانا نسيبة قولها: "تشغل الإمارات اليوم مقعدها في مجلس الأمن للمرة الأولى منذ عام 1987".

وبحسب نسيبة فإنه "ترافق عضوية مجلس الأمن مسؤوليات كبيرة، حيث سنواصل جهودنا نحو إحلال السلام والاستقرار والتعددية في جميع أنحاء العالم".

واختتمت السفيرة بالقول: "يشرفنا شغل مقعدنا في المجلس، ونتطلع الى عامين من الجهود المثمرة".

وأعلنت الإمارات رسمياً ترشُّحها في أواخر سبتمبر 2020، ليتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 11 حزيران/يونيو الماضي، عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بعد حصولها على 179 صوتاً، من أصل 193، عدد أعضاء الجمعية.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، 5 منهم أعضاء دائمون (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين)، تتمتع جميعها بحق النقض "الفيتو"، إلى جانب 10 أعضاء غير دائمين، يُجرى انتخابهم سنوياً بنظام التجديد النصفي، حيث يتم انتخاب 5 أعضاء، كلَّ سنة لمدة عضوية تبلغ سنتين.