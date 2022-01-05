غانتس: "نلتزم بمواصلة تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية بين البلدين"

التقى وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الأربعاء) في العاصمة الأردنية عمّان، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القصر الملكيّ في عمان.

ومن مكتب وزير الامن غانتس افيد انه شدد في القاء على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الوثيقة بين إسرائيل والأردن، والتي تسهم في أمن واستقرار البلدين".

وذكر أن "وزير الامن والملك الأردني بحثا قضايا الأمن والسياسة، وشكر وزير الامن غانتس الملك على جهوده للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والتطبيع، ورحب الوزير بتحسن العلاقات بين إسرائيل والأردن منذ تشكيل الحكومة الحالية، وأعرب عن التزامه بمواصلة تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية".

وقال بيان الديوان الملكي الأردني عن الاجتماع، ان "الملك شدد على اهمية الحفاظ على السلام الشامل في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، لتوفير أفق حقيقي لإقامة سلام عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين".

وحضر اللقاء رئيس الجناح السياسي- الأمني ​​زوهار فيلتي والسكرتير العسكري ياكي دولف. ومن الجانب الأردني شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشتات أيمن الصفدي.