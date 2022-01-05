رئيس الحكومة العراقية: قصف المعسكرات العراقية بالصواريخ يعكر صفو الأمن والاستقرار

العراق يشهد منذ يومين عدة استهدافات لقاعدتي عين الأسد وفكتوريا

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن قصف المعسكرات العراقية بالصواريخ "تصرفات عبثية تعكر صفو الأمن والاستقرار"، مضيفا "للأسف هناك بعض التصرفات العبثية، فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية، وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار".

وتابع الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية عقدت في محافظة النجف: "نؤكد مجدداً على انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية". حسب موقع العين الإخبارية.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ يومين عدة استهدافات لقاعدتي عين الأسد وفكتوريا تزامنت مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني من عام 2020.