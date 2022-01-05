مسؤولة تؤكد أن قوات اليونيفل تعرضت لهجوم جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية

قوات اليونيفيل، "دعت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم"

أكدت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مجهولين هاجموا مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ، وخربوا مركباتهم وسرقوا أشياء رسمية منها.

وقالت المسؤولة الصحفية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كانديس أرديل، أن قوة الأمم المتحدة في لبنان، أو ما يعرف بقوات اليونيفيل، "دعت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم"، مضيفة أن الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وتابعت أرديل، أنه على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، "فإن قوات حفظ السلام لم تلتقط الصور ولم تكن في ملكية خاصة". وأضافت "أن جنود حفظ السلام كانوا في طريقهم للقاء أفراد من الجيش اللبناني في دورية روتينية"، مؤكدة أن "اليونيفيل تدين الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، وهي انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي" ، مشددة على أن "اليونيفيل تدين أيضاً أولئك الذين يتلاعبون بالسكان المحليين لخدمة أغراضهم".

يشار إلى أن مثل هذه المشاجرات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ليست نادرة في جنوب لبنان منذ توسيع قوة حفظ السلام في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ويذكر أن اليونيفيل تأسست في الأصل للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية بعد غزو عام 1978. وتم توسيع البعثة في لبنان بموجب هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله في عام 2006.