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رئيس دولة اسرائيل يتسحاك هرتسوغ يتلقى التطعيم الرابع ضد فايروس كورونا

i24news

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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يتلقى الجرعة الثالثة المضادة لفيروس كورونا، في مستشفى تل هشومير بجانب تل أبيب، في 30 يوليو، 2021.
Yonatan Sindel/Flash90الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يتلقى الجرعة الثالثة المضادة لفيروس كورونا، في مستشفى تل هشومير بجانب تل أبيب، في 30 يوليو، 2021.

هرتسوغ: "إن أوميكرون ينتشر بسرعة وقد يصل إلى كل بيت في إسرائيل"

تلقى الرئيس الاسرائيلي  يتسحاق هرتسوغ وزوجته، اليوم (الأربعاء)، التطعيم الرابع ضد كورونا في مستشفى هداسا عين كارم الطبي في القدس. 

وقال هرتسوغ: "الأوميكرون ينتشر ويمكن أن يصل إلى كل بيت في إسرائيل. هناك حل واحد وواضح ومثبت علميًا وناجح، وهو التلقيح" .

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وقال المدير العام لمشفى هداسا، البروفيسور يورام فايس، إن مستشفى هداسا مهيأ لصالح سكان القدس لعلاج فايروس كورونا وكذلك لتطعيم المرضى والعاملين وبقية السكان. واضاف "كل من يتعرض حاليا لخطر الكورونا ويستوفي معايير التطعيم ادعوه للحضور والتطعيم".

جاء هذا بعد ان سُجل في اسرائيل رقم قياسي يومي للإصابات الجديدة بكورونا منذ ظهور الجائحة اذ رصدت امس قرابة 12000اصابة.

 وتشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة الى اقتراب مؤشر تكاثر العدوى من اثنين. وارتفع عدد الحالات الخطيرة الى 125 يستعين 38 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.