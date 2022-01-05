العراق: 8 صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار

خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت عن سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

اعلن التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، عن استهداف قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الانبار غربي العراق، بـ8 صواريخ من طراز غراد، مؤكدا أنه "سقطت هذه الصواريخ على بعد حوالي كيلومترين من القاعدة في عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضراراً بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء". حسب موقع الميادين.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت عن سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد، مضيفا أن "انطلاقه كان من حي الجهاد". مشيرا أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملما، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية "تتابع تحقيقاتها للوصول الى المنفذين".

يشار إلى أن الهجمات على قوات التحالف في العراق ازدادت هذه الأيام بالتحديد بعد انتهاء المهملة التي منحتها ما تطلق على نفسها "المقاومة" للقوات الاميركية لمغادرة البلاد مطلع العام 2022، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، ورئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني سابقاً قاسم سليماني، في غارة اميركية بمطار بغداد.

ويذكر أنه استهدفت طائرتان مسيّرتان، أمس الثلاثاء، قاعدة عين الأسد بالانبار، وأفاد مصدر أمني أنه "تمكنت منظومة الدفاع الجوي سي رام من إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي"، منوهاً إلى أنه "تم إبعاد طائرتين خارج محيط القاعدة، وغير معلوم مكان سقوطهما إلى الآن"، مضيفاً لم تسفر العملية عن إصابات تذكر.