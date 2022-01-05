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كورونا/اسرائيل: تشخيص 8135 اصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية

i24news

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أخصائي في جناح فيروس كورونا في المركز الطبي شعاري تسيديك في القدس، الثلاثاء، 31 أغسطس، 2021.
AP Photo/Maya Alleruzzoأخصائي في جناح فيروس كورونا في المركز الطبي شعاري تسيديك في القدس، الثلاثاء، 31 أغسطس، 2021.

تشخيص 8135 اصابة جديدة وارتفاع عدد المرضى بحالة خطيرة الى 129

اعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، إنها سجلت  8125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بمعدل إيجابي يقف عند 7.8٪. وأشارت معطيات الوزارة الى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة ال 129 حالة.

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وبحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ، الأربعاء ، 62,438إصابة نشطة بينها 129 خطيرة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحةبلغ 1,429,037بينها 8,253 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 5,942,853 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وإن 4,288,190 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.