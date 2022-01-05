الجيش الاسرائيلي يرصد عددا من المشتبهين على الحدود السورية ويطلق النار نحوهم لإبعادهم

افاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان له :" رصدت استطلاعات الجيش الاسرائيلي قبل قليل من اليوم الأربعاء وخلال نشاط على الحدود الاسرائيلية السورية في الجولان، عددا من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من الحدود، حيث قامت القوات باطلاق قنابل الانارة بالاضافة الى قذائف الدبابات لابعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل الى داخل الأراضي السورية" .

في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام السورية أن دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت بالقرب من بلدة الحرية، ومن ثم اندلع حريق على الفور، وأفاد السوريون في وسائل الإعلام أن طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار سمعت في مكان الحادث.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد التلفزيون السوري الرسمي أن إسرائيل هاجمت الميناء البحري للمرة الثانية في أقل من شهر في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا.