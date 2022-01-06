الضفة الغربية: مقتل مسلح فلسطيني بعد تبادل اطلاق نار في مخيم بلاطه

تبادل اطلاق النار جرى لدى دخول الجيش الاسرائيلي الى المخيم لاعتقال مطلوبين

قتل مسلح فلسطيني الليلة (بين الاربعاء الخميس) خلال تبادل اطلاق نار مع القوات الاسرائيلية بعد دخولها الى مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات اعتقال لمطلوبين.

وبحسب مصادر فلسطينية فان المسلح هو باكير حشاش (21 عاما) كان بحسب تصريحات اعلامية لشقيقه مطلوبا لاسرائيل، لكنه لم يكن هدف الاعتقال الليلة، انما شارك في محاولة منع دخول الجنود الى المخيم، من جانبه اعلن الجيش الاسرائيلي انه تم اعتقال المطلوب.

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال ان "مقاتلينا قتلوا ارهابيا خلال نشاط عملياتي لاعتقال مطلوب في نابلس- خلال تنفيذ عملية الاعتقال حاول مسلحون اطلاق النار تجاه قوات الجيش الاسرائيلي. المطلوب تم اعتقاله. ولم يكن مصابين بين قواتنا".