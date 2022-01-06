اسرائيل تسجل رقما قياسيا بعدد الاصابات اليومية والتي تجاوزت الـ 16 الف

رغم تضاعف الاصابات اليومية الا ان ارتفاع عدد الاصابات الخطيرة سجل بزيادة معتدلة

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم عن تسجيل 16,115 اصابة يومية جديدة بفيروس كورونا والتي تم رصدها بعد اجراء 206 الف فحص كانت نسبة الفحوصات الايجابية خلالها 7.89%.

مع ذلك فان عدد الاصابات الخطيرة ارتفع بزيادة معتدلة وبلغ 134 اصابة من بينهم 41 يرتبطون بأجهزة تنفس ، بينما مؤشر انتشار الفيروس بلغ 1.99، وبلغ عدد الاصابات النشطة 72,034 في حين ان اجمالي الوفيات 8,253 حالة وفاة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة

بروفيسور عيرن سيغل من معهد فايتسمان حول ارتفاع وتيرة الاصابات في اسرائيل حيث قال انها بوتيرة ثابته مع تضاعف عدد المصابين باوميكرون في غضون 2.8 يوما. ارتفاع عدد الاصابات الخطيرة بقي منخفضا أكثر مقارنة بموجة دلتا.

واضاف سيغل انه الى جانب ارتفاع عدد الاصابات، عدد الحالات الخطيرة بموجة اوميكرون وقف عند 16 اصابة يوميا بالمتوسط الاسبوعي.للمقارنة، عدد الحالات الخطيرة الجديدة بموجة دلتا وقفت عند 100 اصابة يوميا مع عدد مماثل من الاصابات.