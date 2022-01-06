تقرير: المغرب يعمل على انشاء قاعدة جوية عسكرية شمالي العاصمة الرباط

وبحسب التقارير فان المغرب سيعمل على نصب كافة الانظمة الجوية الدفاعية التي اشتراها من دول مختلفة

افاد موقع "هسبرس" ان المغرب يبني قاعدة دفاع جوي جديدة في منطقة سيدي يحيى الغرب، الواقعة شمال شرق العاصمة المغربية الرباط.وذكر التقرير الذي يعتمد على موقع "ديفنس نيوز" المتخصص بالشؤون الامنية، بأنه استنادا الى صور للأقمار الاصطناعية والتي حصل عليها الموقع فان القاعدة ستقام في منطقة سيدي يحيى الغرب، ولاسباب تتعلق بالامن القومي لم يتم مشاركة الاحداثيات.

وبحسب جيفري لويس مدير احد المشاريع الامنية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتبري قال انه بموجب الاحداثيات والصور فإن "المنشأة المشار اليها هي بالتأكيد قاعدة دفاع جوي". واضاف لويس ان "بناء القاعدة الجوية الذي بدأ في عام 2017، 2017، يوحي انها اقيمت مع وضع عملية شراء منظومات الدفاع في الاعتبار" وبالاضافة لذلك ظهرت صورة لـ Sky Dragon 50 تابعة للجيش المغربي التقطت في هذا الموقع"

الخبير بالشؤون العسكرية محمد شقير صرح لهسبرس ان القاعدة العسكرية المشار اليها اعلاه بنيت بهدف استضافة "وحدات دفاع جوية، وانها ستضم منظومات دفاعية جوية". وذكر شقير ان "القاعدة ستستخدم انظمة دفاع جوية تم شراؤها من الصين وانظمة باترويوت 3 تم شراؤها من الولايات المتحدة وانظمة دفاعية جوية من اسرائيل تم شراؤها بعد زيارة وزير الامن الاسرائيلي غانتس الاخيرة الى المغرب".

وشدد الخبير العسكري بان المغربي عمل على "تنويع شركائه الدوليين بهدف اقتناء أفضل الاسلحة وتنفيذ افضل الاستعدادات لاي سيناريو محتمل".