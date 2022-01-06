تصريحات نائب وزير عن المستوطنين في حومش تثير ردودا منددة من المعارضة والائتلاف

بينيت: تصريحات يائير جولان عن المستوطنين في حومش صادمة، وشاملة وقريبة من التحريض على القتل

اثارت تصريحات نائب وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية يائير جولان عن الأعمال الصادرة عن المستوطنين في البؤرة الإستيطانية حومش ردودًا منددة من داخل الائتلاف الحكومي والمعارضة، حيث وصف جولان التصرفات بالمعيبة وكال للمستوطنين أصنافًا من الشتائم والأوصاف المهينة.

وبحسب تصريحات نائب الوزير المنتمي لحزب ميرتس (صهيوني يساري) لقناة الكنيست قال :"المستوطنون يتواجدون هناك (يقصد الضفة الغربية) بصورة مخالفة، يجب اخراجهم من هذا المكان بالقوة" واضاف جولان "عندما كنت ضابطا في يهودا والسامرة لم أسمح لأي احد بالسكن هناك، وها هم الآن يطلقون صرختهم، نفس الاشخاص الذي يأتون للاستقرار هناك يقومون بمذبحة ويخربون شواهد المقابر (...)، هذه السيطرة القومية المتطرفة ستؤدي بنا الى كارثة".

من جانبه، سارع رئيس الحكومة الاسرائيلي نفتالي بينيت الى انتقاد تصريحات جولان بشدة حيث قال :"تصريحات يائير جولان عن المستوطنين في حومش صادمة، وشاملة وقريبة من التحريض على القتل. الاستيطان في يهودا والسامرة هي أمر طلائعي في أيامنا".

ورد جولان على أقوال بينيت بقوله "تطرقت تصريحاتي الى أولئك الذين يقومون بتخريب شواهد القبور، الذين يعتدون على الابرياء. مخربي ممتلكات ليست لهم. كيف يصح التعامل مع هؤلاء الاشخاص؟ حان الوقت لقول الحقيقة- هذه ليست ديانتنا اليهودية".

وندد وزير الخارجية يائير لابيد بدوره على تلك التصريحات حيث عقب بالقول:"أنا أدين كل خطاب جارج يجر المجتمع الاسرائيلي الى تطرف استقطابي ومدمر. أتوقع من اعضاء الائتلاف أن يقدموا نموذجًا شخصيًا للخطاب المحترم والعادل حتى تجاه من يفكر بصورة تختلف عنا. قدرتنا للعيش هنا ترتبط بكيفية طريقة تحدثنا عن الأشياء التي نختلف حولها".

كما ندد وزير الامن الاسرئيلي بيني غانتس بتلك التصريحات وقال: "أدين بشدة تصريحات نائب الوزير جولان، فأنا زرت عائلة ديمنتمان واجتمعت مع بعض الأشخاص في حومش. الى جانب حقيقة انه يجب التصرف وفقا للقانون، الحديث هنا عن اشخاص يحملون قيما، ويحبون البلاد ليس اقل من أي شخص آخر، كمنتخبي جمهور، يجب علينا دفع خطاب يحتوي الجميع وليس إقصاء أحد".

أما رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو فعقب على التصريحات بالقول:"المستوطنون في يهودا والسامرة ليسوا "دون البشر" كما وصفهم اليوم نائب الوزير يائير جولان، العضو في حكومة بينيت، المستوطنون هم صهاينة طلائعيون يحيون إرث اجدادنا" ودعا نتنياهو رئيس الحكومة الى إقالة جولان فورًا، بحسب تعبيره.