الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد على مقتل 7 عمال فلسطينيين بحادث سير

وقع الحادث بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الإسمنت على المفترق الرئيسي في المنطقة

وجد سبعة عمال فلسطينيين مصرعهم، في حادث سير مروّع، الخميس وقع بجوار منطقة قرية فصايل بالأغوار شمال مدينة أريحا في الضفة الغربية. وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة "حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا" وفق بيان أصدره.

ووقع الحادث بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الإسمنت على المفترق الرئيسي في المنطقة. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي زريقات بأن الشرطة تلقت بلاغًا بالحادث ودفعت على الفور بدورياتها الى مكان الحادث وباشر خبراء السير بالتحقيق بالحادثة.

وأضاف المسؤول أنه تم نقل ضحايا الحادث الى مستشفى اريحا وجميعهم عمال من بلدة عقربا بمحافظة نابلس واستقبلت مستشفيات اسرائيل بعض الحالات، وفق النشر في وكالة وفا الفلسطينية.

وذكر بيان مقتضب للشرطة الاسرائيلية أن "العاملين في نجمة داود الحمراء (للإسعاف) أفادوا عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطرة تم إجلاؤهم بطائرات هليكوبتر إلى مستشفى عسكري".