السعودية: أنشطة حزب الله العسكرية تهدد الأمن القومي للدول العربية

نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية وتنفيذ أجندات الدولوالجماعات الإرهابية المناوئة لها"

قال السفير السعودي إلى لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة فرانس برس "نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها". وأضاف أنّ "أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي".

وتأتي أقوال السفير هذه بعد نحو اسبوعين، على اتهام الرياض حزب الله بتورطه في الحرب اليمنية، بإرسال خبراء لتدريب المقاتلين الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه المملكة.

وكانت العلاقات السعودية اللبنانية قد تأثرت على نحو عميق حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، وترتب على ذلك سحب السفير السعودي، لكن وزير الخارجية السعودي اعتبر يومها أن المشكلة تكمن "في استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر الفائت، اتّهم التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية إيران وحزب الله بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة المتمردين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه المملكة من المطار، تسبب أحدها بمقتل شخصين مؤخرا.

وتم استعراض شريط فيديو مسجل يوثق لمزاعم أن "حزب الله يدرب الحوثيين على تفخيخ واستخدام الطائرات المسيرة في المطار".

من جانبه، اعتبر حزب الله هذه الاتهامات "تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".