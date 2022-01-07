اسرائيل تسجل 16,830 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اسرائيل تسجل ارتفاعا بنسبة الفحوصات الايجابية والتي بلغت الجمعة 8.22%

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم الجمعة عن تشخيص 16,830 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الاخيرة، وسجلت الاصابات الجمعة بعد اجراء 219,452 ،فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 8.22%، وهذا يعتبر ارتفاع جديد عن النسبة التي سجلت في الايام الاخيرة.

ووفقا للمعطيات فان مجمل عدد الوفيات منذ بدء الازمة في اذار/مارس ارتفع الى 8,259 حالة وفاة بينما مجمل عدد الاصابات بلغ 1,458,096اصابة، بينما عدد الحالات النشطة ارتفع الى 86,071 اصابة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فان 143 اسرائيليا حالتهم خطيرة من بينهم 42 يستعينون باجهزة التنفس ، بينما هناك 41 مريضا بالوباء حالتهم متوسطة.

وتخطى عدد مرضى كورونا في انحاء العالم عتبة الثلاثمائة مليون، ويقتر عدد الوفيات 5500000 بحسب بيانات موقع وورلد ميتر الذي يتابع الجائحة .